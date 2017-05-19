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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Twingo X07 por problemas en la sujeción del alerón

El fabricante está contactando con los propietarios para proceder al refuerzo por encolado de la piel exterior de la pieza y de la fijación del alerón.

FACUA.org
España-19/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de todos los vehículos Renault Twingo X07 fabricados hasta diciembre de 2016, tras detectar un defecto que podría provocar accidentes.

En concreto, se ha detectado que existe la posibilidad de que se s

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