FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Twingo X07 por problemas en la sujeción del alerón
El fabricante está contactando con los propietarios para proceder al refuerzo por encolado de la piel exterior de la pieza y de la fijación del alerón.
FACUA.org
España-19/05/2017
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