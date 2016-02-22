FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat Alhambra de 2015
El airbag lateral puede dañar la carcasa del generador de gas y desprender pequeñas partículas metálicas.
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España-22/02/2016
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La empresa Seat ha llamado a revisión a sus modelos Alhambra de 2015 por un problema en el airbag lateral. | Imagen: seat.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Seat, modelo Alhambra, del año 2015.
Existe la posibilidad de que al accionarse el airbag lateral se dañe la carcasa del generador de gas. Esto puede provocar que se despr