Nuestras accionesFabricados entre los años 2004 y 2012

FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Nissan por problemas en sus airbags

El sistema del acompañante puede inflarse con una presión excesiva, liberando así fragmentos metálicos dentro de la cabina de pasajeros.

FACUA.org
España-01/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Nissan Almera, Terrano, Navara, Patrol y X-Trail fabricados del 2004 al 2012 por problemas en sus airbags.

En concreto, existe la posibilidad que el gasógeno pirotécnico del inf

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