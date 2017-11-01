FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Nissan por problemas en sus airbags
El sistema del acompañante puede inflarse con una presión excesiva, liberando así fragmentos metálicos dentro de la cabina de pasajeros.
FACUA.org
España-01/11/2017
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En concreto, existe la posibilidad que el gasógeno pirotécnico del inf