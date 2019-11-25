FACUA alerta de la presencia de huevo no declarado en patés de moluscos y crustáceos marca O Submarino
La Aesan ha informado de que hay cinco productos afectados, todos en envase de lata redonda y con fecha de consumo preferente de 31 de diciembre de 2023.
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España-25/11/2019
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Imagen: Aesan.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de huevo no declarado en distintos patés a base de moluscos y crustáceos de la marca O Submarino.
Según ha informado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) se encuentran