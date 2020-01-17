FACUA alerta de la presencia de niveles químicos que superan los establecidos en tazas Troligtvis de Ikea
La empresa ha informado de que los productos afectados tienen la marca "Made in India" y se han vendido en todo el mundo desde su lanzamiento en octubre de 2019.
FACUA.org
España-17/01/2020
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Imagen: Ikea.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que algunas tazas portátiles Troligtvis de Ikea desprenden niveles químicos que sobrepasan los límites establecidos. En concreto, los artículos afectados, de cualquiera de los colores existentes, poseen la marca «Made i