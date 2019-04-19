FACUA alerta de la presencia de proteínas lácteas no declaradas en rosquillas de la marca La Cacereña
La Aecosan informa de que el lote afectado es el 0619 y se presentan en una bandeja de plástico de 300 gramos.
FACUA.org
España-19/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de proteínas lácteas no declaradas en el etiquetado de rosquillas jerez con chocolate de la marca La Cacereña. El lote afectado es el 0619, con fecha de caducidad del 28 de julio.
A pesar de que el lote donde