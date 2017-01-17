FACUA alerta de la retirada de la solución de limpieza de lentes de contacto EasySept Hydro Plus
Se ha detectado peróxido residual por encima de las especificaciones en los estuches durante su uso, lo que puede provocar irritación, ardor o quemazón de los ojos.
FACUA.org
España-17/01/2017
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FACUA recomienda a quienes dispongan del líquido limpiador de lentillas EasySept Hydro Plus que lo devuelvan en el establecimiento donde lo adquirieron. | Imagen: wikimedia.org/Etan_J._Tal (CC BY 3.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de todos los lotes de la solución de limpieza y desinfección de lentes de contacto EasySept Hydro Plus con código de formulación BL-3100-EZS05. Se ha detectado, en el transcurso de los 35 usos recomendados del p