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FACUA alerta de la retirada de la solución de limpieza de lentes de contacto EasySept Hydro Plus

Se ha detectado peróxido residual por encima de las especificaciones en los estuches durante su uso, lo que puede provocar irritación, ardor o quemazón de los ojos.

FACUA.org
España-17/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de todos los lotes de la solución de limpieza y desinfección de lentes de contacto EasySept Hydro Plus con código de formulación BL-3100-EZS05. Se ha detectado, en el transcurso de los 35 usos recomendados del p

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