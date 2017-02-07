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FACUA alerta de la retirada de los patinetes Oxelo Town 7 y 9 EF de Decathlon por defectos en el manillar

La posible debilidad del componente podría provocar grietas y su ruptura si se le da un uso intensivo.

FACUA.org
España-07/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de los patinetes Oxelo Town 7 EF y 9 EF, vendidos por la cadena comercial deportiva Decathlon, por un defecto en el manillar. En concreto, la posible debilidad de este componente podría provocar grietas en el mismo, que podrí

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