FACUA alerta de la retirada de un lote de Leflunomida Mylan 20 mg por resultados anómalos en el control
La Agencia del Medicamento clasifica el aviso como de riesgo medio para la salud de los usuarios.
FACUA.org
España-06/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de un lote del medicamento antirreumático Leflunomida Mylan 20 mg, por haber dados resultados fuera de las especificaciones en los análisis de control del laboratorio oficial. En concreto, se trata del lote 0505968 con caduci