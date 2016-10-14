FACUA alerta de la retirada de varios lotes del anticonceptivo Nacrez por presentar impurezas
El aviso afecta al medicamento en su presentación de comprimidos de 75 microgramos recubiertos con película EFG en cajas de 1x28 y 3x28 píldoras.
FACUA.org
España-14/10/2016
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