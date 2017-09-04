FACUA alerta de la revisión de los nuevos Seat Ibiza por un fallo en la columna de dirección del coche
El tornillo de anclaje del sistema puede no tener el par de apriete que corresponde, lo que eleva el riesgo de accidente.
FACUA.org
España-04/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Seat Ibiza, fabricados entre el 31 de enero y el 13 de julio de 2017, por un fallo en el sistema de dirección del vehículo.
En concreto, se ha detectado la posibilidad de que el