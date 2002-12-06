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FACUA alerta de las ofertas engañosas que lanzan determinados establecimientos en su campaña navideña

La Federación ofrece una serie de consejos para evitar caer en los excesos consumistas y prevenir posibles abusos.

FACUA.org
España-06/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta de las ofertas engañosas que lanzan determinados establecimientos en su campaña navideña, como promociones de descuentos o cheques regalos cuyas características reales no

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