FACUA alerta de un error de etiquetado en cartuchos para escopeta Solognac vendidos en Decathlon
En la caja de los cartuchos XL 100 32Gr de acero para escopeta de calibre 12 se indica que es munición de baja presión para armas de 930 bares, cuando en realidad son para las de 1.320 bares.
FACUA.org
España-18/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte del error de etiquetado en las cajas de los cartuchos para caza de la marca Solognac, vendidos en Decathlon. En concreto se trata de las municiones XL100 32G de acero para escopetas del calibre 12, perdigón número 4 y número 6, co