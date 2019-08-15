FACUA alerta de un error de montaje en el cierre de rosca del mosquetón Rocky marca Simond de Decathlon
Algunas de las unidades vendidas entre diciembre de 2018 y julio de 2019 se han fabricado con el cierre montado del revés, lo que puede provocar un desbloqueo imprevisto durante su uso.
FACUA.org
España-15/08/2019
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Imagen: Decathlon.
FACUA-Consumidores en Acción alerta del aviso lanzado por Decathlon tras detectar un error en el montaje del cierre de rosca del mosquetón Rocky de la marca Simond, lo que puede provocar un desbloqueo imprevisto durante su uso.
La empresa explica que las unidades afectadas se