FACUA alerta de un error en el módulo de llamada de emergencia de los Skoda Scala y Kamiq
La Dirección General de Consumo advierte de que se ha instalado un 'software' incorrecto en la unidad de comunicación y la de control, lo que puede provocar que no funcione correctamente el sistema e-Call.
FACUA.org
España-16/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Skoda.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un error en el modelo de llamada de emergencia en los Skoda Scala y Kamiq, ambos modelos de 2020, que puede provocar un funcionamiento incorrecto.
La Dirección General de Consumo advierte de que en los vehículos fabricados en un p