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FACUA alerta de un 'spam' que remite a un teléfono de EE.UU. para conseguir unas vacaciones en Orlando

Se trata de un correo-e que circula por Internet a nivel mundial y su origen está en la empresa norteamericana Florida Vacations Corp. El premio tiene un coste 599 dólares en concepto de unos supuestos impuestos y no incluye el pasaje aéreo.

FACUA.org
España-19/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta de un correo-e que circula por Internet a nivel mundial asegurando al destinatario que ha ganado una promoción por la que puede reclamar unas «vacaciones en Orlando para toda su familia». Est

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