FACUA alerta de una aplicación fraudulenta que suplanta a la oficial de Bankia en Google Play
El objetivo de la app falsa es capturar el usuario y la contraseña de las potenciales víctimas, además de poder acceder a ciertos datos almacenados en sus dispositivos móviles y realizar ciertas acciones.
FACUA.org
España-11/04/2018
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