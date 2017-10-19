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FACUA alerta del alto número de desahucios en España durante el segundo trimestre de 2017: 185 al día

La asociación exige un parque público de viviendas de alquiler para personas con escasos recursos y medidas que garanticen el realojo e impidan a los bancos mantener un parque de casas vacías sin justificación.

FACUA.org
España-19/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la elevada cifra de desahucios que se siguen ejecutando en España y alerta de que éstos no pueden conculcar derechos. Durante el segundo trimestre del año, el número de desahucios practicados en España fue de 16.85

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