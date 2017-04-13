Nuestras accionesLa empresa sustituirá las lámparas defectuosas

FACUA alerta del riesgo de caída de algunas lámparas de techo de la marca Philips

Algunos componentes de estas lámparas tienen un defecto de diseño, que facilita que puedan aflojarse y romperse, y como consecuencia de ello, precipitarse contra el suelo.

FACUA.org
España-13/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de fallos en la fabricación de varios modelos de lámparas de techo fabricadas por la empresa Philips, que podrían producir lesiones.

Se trata de algunos modelos de las líneas Fair Hue Pendant, Fair Hue Ceiling, Being Hu

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