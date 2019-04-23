FACUA alerta del riesgo de incendio en varios modelos de Renault por fallos en la ventilación del motor
Los vehículos afectados son el Megane IV y el Kadjar fabricados entre el 13 de septiembre y 15 de noviembre de 2018, y el Scenic IV producido entre el 2 de octubre y 13 de noviembre del mismo año.
FACUA.org
España-23/04/2019
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