FACUA alerta del riesgo de incendio por un error en el calefactor de la cámara delantera del Audi Q7
La Dirección General de Consumo advierte de que este fallo puede provocar el sobrecalentamiento del parabrisas en la zona del retrovisor interior, con el peligro de ignición que conlleva.
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España-20/01/2020
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Imagen: Audi.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de incendio por un error en el calefactor de la camara delantera del Audi Q7, modelos de 2017 a 2020.
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