FACUA alerta: las tarifas eléctricas del mercado libre, hasta un 64% más caras que la semirregulada PVPC
La asociación ha comparado ofertas de diez comercializadoras. Incrementan la factura mensual del usuario medio entre 7 y 28 euros. Feníe, Iberdrola y Holaluz, las más caras.
FACUA.org
España-09/01/2020
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Las tarifas eléctricas del mercado libre son hasta un 64% más caras que el semirregulado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), según pone de manifiesto el último estudio comparativo realizado por FACUA-Consumidores en Acción. La asociaci&oa