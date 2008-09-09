FACUA alerta sobre la peligrosidad de diez modelos de sillas de paseo para niños
Diversos defectos o irregularidades en su fabricación implican riesgo de lesiones diversas, mala postura, atrapamiento, asfixia o accidentes por fallos en los sistemas de frenado.
FACUA.org
España-09/09/2008
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