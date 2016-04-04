FACUA Almería celebra su 14ª Asamblea General de Socios
Las cuentas del pasado ejercicio 2015, así como el programa de actividades ejecutado, aprobadas por unanimidad. Los socios también dan su visto bueno al presupuesto y las actividades a desarrollar en 2016.
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Almería-04/04/2016
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FACUA Almería ha celebrado el pasado 31 de marzo su Asamblea Extraordinaria y la Asamblea General de Socios, organizada en el local sito en la calle Federico García Lorca, número 104 de la capital almeriense.
En la Asamblea Extraordinaria se aprobó como primer p