FACUA amplía su denuncia a cuatro hospitales públicos por la cesión irregular de datos a centros privados
Algunas clínicas privadas llaman a los usuarios en lista de espera en nombre de las públicas en las que han sido atendidos, sin que estos lo hayan consentido, para ofrecerles sus servicios con cargo a la Seguridad Social.
FACUA.org
España-29/08/2014
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El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, uno de los cuatro centros médicos denunciados por FACUA por ceder irregularmente los datos de sus pacientes. | Imagen: Ole Kristian Sandvik (CC-BY-SA-2.5)
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a cuatro hospitales públicos más ante la Agencia Española de Protección de Datos por ceder a centros privados, sin el consentimiento de los afectados, la información personal e historiales médicos de sus p