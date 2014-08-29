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FACUA amplía su denuncia a cuatro hospitales públicos por la cesión irregular de datos a centros privados

Algunas clínicas privadas llaman a los usuarios en lista de espera en nombre de las públicas en las que han sido atendidos, sin que estos lo hayan consentido, para ofrecerles sus servicios con cargo a la Seguridad Social.

FACUA.org
España-29/08/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a cuatro hospitales públicos más ante la Agencia Española de Protección de Datos por ceder a centros privados, sin el consentimiento de los afectados, la información personal e historiales médicos de sus p

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