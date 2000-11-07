FACUA analiza la nueva Ley de Ordenación de la Edificación en un informe de su revista 'Consumerismo'
Los inmuebles están cubiertos por un seguro de sólo diez años frente a daños estructurales, mientras que los vicios ocultos no están protegidos por ningún seguro obligatorio.
FACUA.org
España-07/11/2000
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