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FACUA analiza la nueva Ley de Ordenación de la Edificación en un informe de su revista 'Consumerismo'

Los inmuebles están cubiertos por un seguro de sólo diez años frente a daños estructurales, mientras que los vicios ocultos no están protegidos por ningún seguro obligatorio.

FACUA.org
España-07/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) publica en el último número de su revista Consumerismo un informe sobre la nueva Ley de Ordenación de la Edificación en el que señala que, a pesar del positivo esfuerzo p

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