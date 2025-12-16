FACUA Andalucía apoya la concentración de los pensionistas de este 17 de diciembre contra los Presupuestos de la Junta
La movilización tendrá lugar a las 11 horas en el Parlamento andaluz, para protestar contra lo que consideran unos presupuestos "antisociales".
FACUA Andalucía apoya la concentración de los pensionistas de este 17 de diciembre contra la aprobación de unos presupuestos para la comunidad autónoma que califican de «antisociales».
La movilización, convocada por la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público d