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FACUA Andalucía apoya los actos de reivindicación por la igualdad real de la orientación sexual

La federación llama a la ciudadanía a participar el 20 de junio en el Orgullo Trans 'Para una Igualdad Real #EfectivaDeLaLeyYa' y el 27 de junio en el Orgullo de Andalucía 'Ley por la Igualdad Real'.

FACUA.org
Andalucía-19/06/2015
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FACUA Andalucía, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, muestra su apoyo a los actos previstos para reivindicar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género.

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