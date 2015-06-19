FACUA Andalucía apoya los actos de reivindicación por la igualdad real de la orientación sexual
La federación llama a la ciudadanía a participar el 20 de junio en el Orgullo Trans 'Para una Igualdad Real #EfectivaDeLaLeyYa' y el 27 de junio en el Orgullo de Andalucía 'Ley por la Igualdad Real'.
FACUA.org
Andalucía-19/06/2015
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Manifestación por el Orgullo Gay en Barcelona en 2005. | Imagen: llumans (CC BY-NC 2.0)
FACUA Andalucía, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, muestra su apoyo a los actos previstos para reivindicar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género.