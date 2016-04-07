FACUA Andalucía aprueba en su 8º Congreso una resolución de apoyo a los refugiados
El documento pide medidas urgentes para socorrer a la población atrapada en las fronteras de la UE así como la derogación del acuerdo entre Europa y Turquía.
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Andalucía-07/04/2016
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FACUA Andalucía reclama la paralización de las expulsiones de migrantes desde territorio europeo hacia Turquía, porque son indignas e inmorales y no reúnen las garantías legales de protección internacional. | Imagen: flickr.com/babasteve (CC BY-NC 2.0).
FACUA Andalucía ha aprobado por unanimidad en su 8º Congreso una resolución de apoyo a los refugiados. El documento pide medidas urgentes para socorrer a la población atrapada en las fronteras de la UE así como la derogación del acuerdo entre Europa y Turqu