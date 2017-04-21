FACUA Andalucía celebra este sábado su 27ª Asamblea General: se acerca ya a los 90.000 socios
Cuarenta delegados de sus ocho asociaciones provinciales evaluarán el balance de actividades y económico de la federación en el último año, así como el plan de actuación y presupuestos para 2017.
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Andalucía-21/04/2017
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Imagen del 8ª Congreso de la Federación, celebrado en 2016.
FACUA Andalucía celebra este sábado 22 de abril en Sevilla su 27ª Asamblea General, en la que se reunirán cuarenta delegados de sus ocho asociaciones provinciales. Consolidada como una de las principales organizaciones de la sociedad civil andaluza, se acerca ya a los 90