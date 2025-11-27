FACUA Andalucía considerable intolerable la exclusión de Aeopas del Observatorio del Agua de Emasesa
La Mesa Social del Agua, de la que forma parte la federación, reclama la restitución inmediata de Aeopas en el Observatorio para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo urbano del agua en el área metropolitana de Sevilla.
Sevilla-27/11/2025
FACUA Andalucía considera intolerable la exclusión de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) del Observatorio del Agua de la empresa pública del agua de Sevilla, Emasesa.
La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA), de la que forma parte F