FACUA Andalucía critica la actuación del Gobierno Central ante la llegada a Gibraltar del buque Aurora
La Federación califica de desconcertante el hecho de que, después de cerrar la verja, los controles de salud se limiten a la realización de una encuesta.
FACUA.org
Andalucía-04/11/2003
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