Nuestras acciones

FACUA Andalucía critica la actuación del Gobierno Central ante la llegada a Gibraltar del buque Aurora

La Federación califica de desconcertante el hecho de que, después de cerrar la verja, los controles de salud se limiten a la realización de una encuesta.

FACUA.org
Andalucía-04/11/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA considera que las desconcertantes medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en relación a la llegada al puerto de Gibraltar del buque Aurora, con tripulantes afectados por el virus esto

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos