FACUA Andalucía critica la desproporcionada subida de algunos servicios públicos de los centros de Educación Infantil
El servicio de comedor infantil subirá sus tarifas un 15,4% con respecto al curso anterior, once veces el IPC interanual de 2008.
FACUA.org
Andalucía-09/07/2009
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