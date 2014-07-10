Nuestras accionesComo participante en una mesa redonda celebrada el pasado 7 de julio en Málaga

FACUA Andalucía defiende a los consumidores en la presentación del Plan para la Reactivación del Comercio

La federación exige a las administraciones públicas que pongan en marcha medidas para el impulso de la localización y distribución de productos de cercanía.

FACUA.org
Andalucía-10/07/2014
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FACUA Andalucía estuvo presente el pasado 7 de julio en la Jornada de presentación del Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz, puesto en marcha por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y que fue presidida por el consejero

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