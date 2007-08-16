FACUA Andalucía demanda a Consumo acciones para reducir el gran nivel de irregularidades detectado en las inspecciones
Las inspecciones de la Administración de Consumo andaluza ni siquiera han detectado mejoras en los sectores donde también se habían desarrollado campañas de control el año anterior.
FACUA.org
Andalucía-16/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA se ha dirigido a la directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación, Isabel Cumbrera Guil, para trasladarle su preocupación sobre el alto nivel de irregularidades detectadas en