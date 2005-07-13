FACUA Andalucía demanda a la Junta que aclare las medidas que va adoptar para solucionar el vertido por herbicida en el pantano de Iznájar y depure responsabilidades
La Federación muestra su preocupación por la contaminación de la mayor bolsa de agua de Andalucía, que afecta a unos 250.000 usuarios de veinticinco poblaciones de Córdoba y una de Málaga.
FACUA.org
Andalucía-13/07/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA demanda a la Junta de Andalucía que aporte con urgencia toda la información sobre las medidas que va a adoptar para solventar la contaminación por un herbicida del pantano de Iznájar en C&o