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FACUA Andalucía denuncia a la organizadora del concierto de los Rolling Stones en El Ejido por retrasar la devolución del importe de las entradas

La devolución por la suspensión del concierto tendría que haberse realizado en un plazo de cuatro días y todavía no ha comenzado.

FACUA.org
Andalucía-29/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha denunciado a Music Frog, empresa organizadora del concierto de los Rolling Stones, ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía por incluir en las entradas un plazo de devoluci&oa

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