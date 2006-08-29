FACUA Andalucía denuncia a la organizadora del concierto de los Rolling Stones en El Ejido por retrasar la devolución del importe de las entradas
La devolución por la suspensión del concierto tendría que haberse realizado en un plazo de cuatro días y todavía no ha comenzado.
FACUA.org
Andalucía-29/08/2006
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