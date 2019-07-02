FACUA Andalucía denuncia al Weekend Beach Festival por impedir acceder con comida y bebida
El evento se celebrará del 3 al 6 de julio en la localidad malagueña de Torre del Mar.
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Málaga-02/07/2019
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Un momento de una edición anterior del Weekend Beach Festival. | Imagen: Europa Press.
FACUA Andalucía ha denunciado al Weekend Beach Festival 2019, que se celebrará del 3 al 6 de julio en la localidad malagueña de Torre del Mar, por prohibir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida del exterior. La denuncia ha sido presentada ante el Servicio Provinci