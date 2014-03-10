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FACUA Andalucía desarrolla una campaña informativa sobre contratos de permanencia en telecomunicaciones

Responde a las principales dudas planteadas por los consumidores sobre los abusos cometidos por las compañías con los usuarios en este sentido.

FACUA.org
Andalucía-10/03/2014
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FACUA Andalucía está desarrollando una campaña para informar a los consumidores sobre los derechos de los usuarios en los contratos de permanencia que vienen aparejados en muchas ocasiones a los servicios de telefonía fija y móvil.

En FACUA.org/co

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