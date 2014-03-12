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FACUA Andalucía desarrolla una campaña para informar a los usuarios sobre las comisiones bancarias

La web de la iniciativa es FACUA.org/comisionesbancarias, donde se responde a las principales cuestiones que los usuarios plantean sobre estos cobros.

FACUA.org
Andalucía-12/03/2014
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FACUA Andalucía está llevando a cabo una campaña informativa para los consumidores con el fin de explicarles sus derechos ante el cobro de comisiones bancarias.

En la web de la acción, FACUA.org/comisionesbancarias, los consumidores pueden resol

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