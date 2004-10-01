FACUA Andalucía detecta que los bonobús de Almería y Málaga están entre los más caros de España
La Federación analiza la evolución de las tarifas de los autobuses urbanos de las ocho capitales andaluzas desde el año 2000.
FACUA.org
Andalucía-01/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de las ocho capitales andaluzas y su evolución en los últimos cinco años que pone de manifiesto diferencias de hasta