FACUA Andalucía edita una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos en el transporte público
Se tratan temas como los tipos de transporte público, los derechos y deberes de los usuarios o los seguros.
FACUA.org
Andalucía-07/06/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha editado un guía para asesorar sobre los derechos y obligaciones de los usuarios de transportes públicos de viajeros.
La publicación, Tus derechos en el transporte público </