FACUA Andalucía edita una publicación para asesorar a los consumidores sobre el comercio electrónico
Comercio electrónico. Conoce tus derechos informa a los consumidores de los pasos a seguir para minimizar riesgos en las transacciones en la Red.
FACUA.org
Andalucía-06/11/2003
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