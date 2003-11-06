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FACUA Andalucía edita una publicación para asesorar a los consumidores sobre el comercio electrónico

Comercio electrónico. Conoce tus derechos informa a los consumidores de los pasos a seguir para minimizar riesgos en las transacciones en la Red.

FACUA.org
Andalucía-06/11/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha editado una guía para dar a conocer a los consumidores andaluces cuáles son sus derechos cuando realizan una operación comercial a través de la Red. Las particulares caracter&i

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