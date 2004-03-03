FACUA Andalucía exige a Consumo una sanción ejemplarizante contra Gas Natural por el cobro ilegal de cantidades millonarias en sus facturas
La Federación presentó una denuncia el pasado noviembre ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación por el cobro ilegal de los derechos de alta y la cuota de mantenimiento de las instalaciones desde mediados de los 90. La Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado la sentencia contra la empresa dictada en julio de 2003.
FACUA.org
Andalucía-03/03/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA exige a la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación que resuelva el expediente abierto ante su denuncia presentada el pasado noviembre contra Gas Natural por el cobro