FACUA Andalucía firma la Declaración por un modelo comercial urbano sostenible
Las organizaciones firmantes rechazan la liberalización de horarios comerciales y ventas promocionales y piden la derogación del Decreto que las permite.
FACUA.org
Andalucía-09/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía y otras organizaciones firman la Declaración por un modelo comercial urbano sostenible. | Imagen: flickr.com/vallausa (CC BY 2.0).
FACUA Andalucía ha firmado este jueves, junto a otras organizaciones, la Declaración sobre la regulación de los horarios comerciales, zonas de gran afluencia turística y por un modelo comercial urbano sostenible en Andalucía ante los próximos procesos ele