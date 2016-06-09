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FACUA Andalucía firma la Declaración por un modelo comercial urbano sostenible

Las organizaciones firmantes rechazan la liberalización de horarios comerciales y ventas promocionales y piden la derogación del Decreto que las permite.

FACUA.org
Andalucía-09/06/2016
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FACUA Andalucía ha firmado este jueves, junto a otras organizaciones, la Declaración sobre la regulación de los horarios comerciales, zonas de gran afluencia turística y por un modelo comercial urbano sostenible en Andalucía ante los próximos procesos ele

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