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FACUA Andalucía firma un convenio de colaboración con la federación LGBT Arco Iris

El objetivo del acuerdo es promover el asesoramiento mutuo en aquellas materias de las que las partes tengan conocimientos específicos.

FACUA.org
Andalucía-28/10/2013
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FACUA Andalucía ha firmado un convenio de colaboración con la federación andaluza Arco Iris de promoción y defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

En la firma del documento han participado Olga Ruiz Legido<

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