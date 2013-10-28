FACUA Andalucía firma un convenio de colaboración con la federación LGBT Arco Iris
El objetivo del acuerdo es promover el asesoramiento mutuo en aquellas materias de las que las partes tengan conocimientos específicos.
FACUA.org
Andalucía-28/10/2013
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De izquierda a derecha, José Rojas, miembro de Arco Iris y deportista paralímpico; Olga Ruiz, presidenta de FACUA Andalucía; Gonzalo Serrano, presidente de Arco Iris; y Rocío Algeciras, directiva de FACUA Andalucía.
FACUA Andalucía ha firmado un convenio de colaboración con la federación andaluza Arco Iris de promoción y defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
En la firma del documento han participado Olga Ruiz Legido<