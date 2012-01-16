FACUA Andalucía pide a la Dirección General de Consumo que actúe ante el fraude en la venta de móviles
Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo sabotean sus terminales para que no puedan usarse con otras compañías.
FACUA.org
Andalucía-16/01/2012
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FACUA Andalucía ha denunciado a las cuatro principales compañías de telecomunicaciones móviles ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud por el fraude que vienen cometiendo en la venta de terminales para que sólo puedan usarse con ellas.
La Federación ha pedido a Consu