FACUA Andalucía pide que la Ley de Publicidad Institucional prohíba los patrocinios de tabaco y alcohol
La Federación ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para mostrar sus valoraciones sobre el proyecto normativo.
FACUA.org
Andalucía-08/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha comparecido hoy ante los grupos parlamentarios en el trámite de audiencia a los agentes sociales y económicos sobre el proyecto de Ley Reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones P