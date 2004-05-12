FACUA Andalucía reclama la supresión del peaje en toda la autopista AP-4
La Federación valora positivamente la eliminación del peaje entre Cádiz y Jerez pero considera que esta medida no es todavía suficiente.
FACUA.org
Andalucía-12/05/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA valora positivamente el anuncio realizado conjuntamente por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, de la supresión del peaje en la autopis