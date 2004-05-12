Nuestras acciones

FACUA Andalucía reclama la supresión del peaje en toda la autopista AP-4

La Federación valora positivamente la eliminación del peaje entre Cádiz y Jerez pero considera que esta medida no es todavía suficiente.

FACUA.org
Andalucía-12/05/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA valora positivamente el anuncio realizado conjuntamente por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, de la supresión del peaje en la autopis

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos