FACUA Andalucía se manifiesta en contra del cierre de la planta de Delphi en Cádiz y se solidariza con las familias afectadas
La compañía ha recibido cuantiosas subvenciones por ejercer su actividad en esa zona y ha suscrito un compromiso para mantener su actividad hasta 2010.
FACUA.org
Andalucía-26/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA rechaza el fin de actividad anunciado por la empresa Delphi en la localidad gaditana de Puerto Real.
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